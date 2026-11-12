Bingen
Alkoholisierter Fahrzeugführer im Straßenverkehr unterwegs
Symbolbild

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dpa

Am Mittwoch, dem 11.11.2026, meldete gegen 23:45 Uhr eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin der Polizei einen Transporter, der vor ihr in Schlangenlinien fuhr und in Richtung Aral Tankstelle in Büdesheim unterwegs war.

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Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug schließlich auf der K9 zwischen Büdesheim und Münster-Sarmsheim feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle konnte bei dem 47-jährigen slowakischen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, welche durch einen Arzt durchgeführt wurde. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


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