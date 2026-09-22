Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall - aufmerksamer Zeuge hilft Polizei

Nach Angaben des Mitteilers sei der Fahrer augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen.



Beim Eintreffen der Polizeikräfte stand der E-Scooter verlassen auf dem Gehweg. Ein Versicherungskennzeichen war an dem Fahrzeug nicht angebracht. Der Fahrer hatte sich zwischenzeitlich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt.

Dank des aufmerksamen Mitteilers konnte der 51-jährige Mann jedoch kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Dieser hatte die Fluchtrichtung beobachtet und führte die eingesetzten Beamten zu dessen Aufenthaltsort. Dort stellte sich der sichtlich betrunkene 51-Jährige schließlich der Polizei.

Bei ihm war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Mann zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 51-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Dabei wird unter anderem auch der fehlende Versicherungsschutz des E-Scooters geprüft.



Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen, dessen Beobachtungen wesentlich dazu beitrugen, den Fahrer zeitnah ausfindig zu machen und zumindest für diesen Tag eine weitere Fahrt verhindert werden konnte.



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