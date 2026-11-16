Alkoholisierter Busfahrer bei Verkehrskontrolle festgestellt

Der Mann war mit einem Linienbus unterwegs, in dem sich zum Kontrollzeitpunkt auch Fahrgäste befanden.

Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte schließlich einen Wert von 0,72 Promille.

Die Polizeibeamten untersagten dem Busfahrer daraufhin die Weiterfahrt. Die Fahrgäste mussten ihre Fahrt unterbrechen, konnten diese jedoch mit einem einwechselnden Fahrer fortsetzen. Gegen den Busfahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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