Bingen
Alkoholisierter Busfahrer bei Verkehrskontrolle festgestellt
Symbolbild
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dpa

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bingen am 16.11.2026 gegen 10:40 Uhr einen alkoholisierten Busfahrer fest.

Der Mann war mit einem Linienbus unterwegs, in dem sich zum Kontrollzeitpunkt auch Fahrgäste befanden.
Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte schließlich einen Wert von 0,72 Promille.
Die Polizeibeamten untersagten dem Busfahrer daraufhin die Weiterfahrt. Die Fahrgäste mussten ihre Fahrt unterbrechen, konnten diese jedoch mit einem einwechselnden Fahrer fortsetzen. Gegen den Busfahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o


Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

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