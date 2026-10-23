Alkoholisierte Frau leistet Widerstand

Gegen 01:30 Uhr führte sich die alkoholisierte Dame nicht mehr wie eine Dame auf, sodass sie letztendlich in Gewahrsam genommen werden musste. Beim Versuch, die Frau in den Streifenwagen zu setzen, leiste diese Widerstand und verletzte hierbei eine Beamtin leicht.

Mit viel Kraftaufwand konnte die nun Beschuldigte in den Streifenwagen und dann nach Kirn verbracht werden. Hier wurde sie zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen.

Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Nachdem sie sich beruhigt und etwas ausgenüchtert hatte, konnte sie die Dienststelle verlassen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell