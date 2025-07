Alkoholisierte Autofahrerin verliert nach Kollision mit einem Bordstein den rechten Vorderreifen und fährt auf der Felge weiter

Außerdem wäre der Pkw mit einem Bordstein kollidiert, wodurch der Reifen stark beschädigt worden sei.

Der Pkw hätte nun an einem Waldweg angehalten. Beim Gespräch mit der Fahrerin habe die Anruferin Alkoholgeruch festgestellt.



Dies teilte am frühen Mittwochnachmittag eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf der Führungszentrale der Polizei in Mainz mit.

Aufgrund mangelnder Ortskenntnis der Mitteilerin und schlechten Netzempfangs ihres Mobiltelefons war zunächst der genaue Standort unklar. Schließlich konnte die Funkstreife der Polizei Kirn zur Kreisstraße 20 zwischen Bad Sobernheim und Entenpfuhl beordert werden.



Doch noch bevor die Polizei an der beschriebenen Stelle eintraf, setzte die Pkw-Führerin ihre Fahrt in Richtung des ehemaligen Flugplatzgeländes Pferdsfeld fort. Hierbei verlor sie ihren rechten Vorderreifen und fuhr auf der Felge weiter.



Eine weitere Streifenbesatzung der Polizei Kirn konnte anhand der Kratzspuren auf der Fahrbahn die Verfolgung aufnehmen und schließlich sowohl den beschädigten Pkw als auch dessen vermeintliche Fahrerin in einer geöffneten Garage vorfinden.

Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,7 Promille, woraufhin die 33-Jährige behauptete, erst nach ihrer Ankunft in der Garage Alkohol getrunken zu haben.



Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt. Sie wird sich wegen einer Trunkenheitsfahrt und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.



