Bei dem Mann konnte zu Beginn der Verkehrskontrolle starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 34-jährigen untersagt, der E-Scooter sichergestellt und dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich jetzt im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bingen
Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o
Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell
Alkoholisiert auf einem E-Scooter unterwegs
Bei dem Mann konnte zu Beginn der Verkehrskontrolle starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den ersten Verdacht und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 34-jährigen untersagt, der E-Scooter sichergestellt und dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich jetzt im Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.