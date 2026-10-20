Aktuelle Betrugsmaschen und wie ich mich davor schützen kann !



Telefonbetrug ist zu einem weit verbreiteten Kriminalitätsphänomen geworden, das Menschen in allen Altersgruppen, vor allem aber lebensältere Mitbürgerinnen und Mitbürger betrifft.

Insbesondere Senioren und ihr Umfeld sollen über die Gefahren am Telefon, gängige Betrugsmaschen und deren Tatbegehungsweisen informiert werden und erfahren, wie sie sich im Betrugsfall angemessen verhalten, um nicht Opfer dieser Straftaten zu werden.

Die Polizei Kirn bietet hierzu am 09.12.2026 ab 14:00 Uhr gemeinsam mit der Präventionsstelle Mainz und dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Kirner Land einen Präventionsvortrag in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeinde, Kirchgasse 3 in Kirn an.



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