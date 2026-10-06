Aggressives Verhalten im Krankenhaus – Polizei muss einschreiten

Am Dienstag, 06.10.2026, gegen 16.45 Uhr zeigte sich ein derzeit obdachloser Mann bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus gegenüber dem Klinikpersonal aggressiv und aufbrausend.

Da sich die Situation nicht beruhigte, musste die Polizei hinzugezogen werden, um den alkoholisierten Mann aus dem Krankenhaus zu entfernen.

Aufgrund seines zunehmend unkontrollierten Verhaltens und zur Abwehr möglicher Gefahren musste der Mann durch die eingesetzten Polizeibeamten gefesselt werden. Da ein Ungezieferbefall nicht ausgeschlossen werden konnte, trugen die Beamten bei dem Einsatz entsprechende Schutzanzüge.

Der Mann wurde in den Polizeigewahrsam eingeliefert.



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