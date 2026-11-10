Aggressives Verhalten gegenüber Rettungskräften - Rettungseinsatz behindert





Der Rettungsdienst parkte zur Versorgung eines medizinischen Notfalls in der Holzhauser Straße, wodurch Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden. Dies missfiel einem zugeparkten Fahrzeuginsassen, der sich lautstark über die Verkehrssituation beschwerte. Im weiteren Verlauf steigerte sich sein Verhalten derart, dass er gegen den Rettungswagen schlug und trat. Zudem beleidigte er die eingesetzten Rettungskräfte mehrfach und baute sich bedrohlich unmittelbar vor einem Rettungsdienstmitarbeiter auf. Dieser sah sich schließlich gezwungen, den Mann zur Seite zu schieben.



Aufgrund des aggressiven und bedrohlichen Auftretens konnte die Rettungswagenbesatzung die für die Versorgung des Patienten erforderlichen Maßnahmen zunächst nicht wie vorgesehen durchführen. Der Rettungsdienstmitarbeiter konnte angesichts des störenden Verhaltens des Beschuldigten den Abtransport des Patienten nicht vorbereiten und musste unverrichteter Dinge vom Rettungswagen ablassen wodurch es zu einer Verzögerung bei der medizinischen Versorgung des Patienten kam.



Im Nachgang wurde eine Beschädigung am Rettungswagen in Form einer Delle festgestellt.



Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zeigte sich der Störer weiterhin verbal aggressiv. Nachdem er beruhigt werden konnte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.



Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen wegen des Verdachts der Behinderung von hilfeleistenden Personen, Sachbeschädigung und Beleidigung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



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