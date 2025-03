Aggressives Verhalten erschwert Rettungseinsatz - Polizei muss eingreifen

Am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr wurde der Rettungsdienst alarmiert, um einer 43-jährigen Frau medizinische Hilfe zu leisten.

Die Frau hatte sich durch zerbrochenes Glas schwer verletzt und benötigte dringend Versorgung.

Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte verweigerte die Frau die Hilfe und reagierte derart aggressiv, dass die Rettungskräfte die Polizei hinzuziehen mussten. Während die Beamten versuchten, die Situation unter Kontrolle zu bringen, griff ein Bekannter der Verletzten die Polizisten an und bedrohte sie. Im weiteren Verlauf widersetzte sich der Mann den polizeilichen Maßnahmen, so dass die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzen mussten.

Ein Beamter wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Der 37-jährige Beschuldigte wurde schließlich zwecks weiterer Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.



