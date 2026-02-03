Aggressiver Mann greift Passanten am Hauptbahnhof an - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein junger Mann soll sich am Bahngleis des Hauptbahnhofes in Bingen aufgehalten und dort in aggressiver Weise grundlos auf Passanten eingeschlagen haben.



Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere Zeugen sowie Geschädigte antreffen. Nach deren Angaben hatte der Mann zuvor ohne erkennbaren Anlass mehrere Personen angegriffen, die am Gleis auf einen Zug warteten. Ein Mann erlitt dabei eine Platzwunde im Gesicht, eine Frau wurde durch Tritte gegen den Rücken leicht verletzt.



Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe festgestellt und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 27-jährigen Mann. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen ergaben sich bei dem Tatverdächtigen nicht.



Die Polizei bittet weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden. Zudem ist bislang unklar, ob noch weitere Personen verletzt wurden. Auch diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell