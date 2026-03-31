Achtung Betrug – „Dachhaie“ – Polizei rät zur Vorsicht

Die Täter geben sich als Handwerker aus und bieten Hauseigentümern vermeintlich dringend notwendige Dachreparaturen an – oftmals zu überhöhten Preisen und in mangelhafter Ausführung.

Die Betrüger treten häufig unangekündigt an Haustüren auf und behaupten, bei Arbeiten in der Nachbarschaft Schäden am Dach entdeckt zu haben. Unter dem Vorwand akuter Einsturz- oder Wasserschadensgefahr setzen sie die Betroffenen unter Druck, sofortige Reparaturen durchführen zu lassen. In vielen Fällen verlangen sie hohe Vorauszahlungen oder bestehen auf Barzahlung direkt nach Beginn der Arbeiten.

Nach bisherigen Erkenntnissen werden die Arbeiten entweder gar nicht oder nur unzureichend ausgeführt. Zudem sind die geforderten Beträge meist deutlich überhöht. In einigen Fällen verschwinden die Täter unmittelbar nach Erhalt des Geldes.



Tipps der Polizei:



– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und unterschreiben Sie

keine Verträge an der Haustür.

– Nehmen Sie sich Zeit, Angebote zu prüfen und vergleichen Sie

mehrere Kostenvoranschläge.

– Beauftragen Sie ausschließlich bekannte oder selbst

recherchierte Fachbetriebe.

– Zahlen Sie keine hohen Bargeldbeträge im Voraus.

– Ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu oder

kontaktieren Sie die Polizei.



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