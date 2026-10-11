Abfahrtskontrollen anlässlich einer Veranstaltung im Salinental

Hierbei wurden im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle insgesamt 16 Fahrzeuge kontrolliert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der jeweiligen Fahrzeugführer gelegt wurde. Dabei wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt.

Gegen Ende wurden die Polizisten jedoch auf einen 36-Jährigen aufmerksam, der sich zu seinem Fahrzeug begab. Im Gespräch gab dieser von sich aus an, dass er sich nicht fahrtüchtig fühle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert zw. 0,50 und 1,00 Promille. Mit der anschließenden Untersagung der Weiterfahrt zeigte sich der Mann nicht einverstanden, sodass der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Diesen kann der Mann im Verlauf des kommenden Tages im nüchternen Zustand bei der Polizei abholen.



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