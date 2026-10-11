Bad Kreuznach
Abfahrtskontrollen anlässlich einer Veranstaltung im Salinental
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

In der Nacht vom 10. auf den 11. Oktober führte die Polizeiinspektion Bad Kreuznach anlässlich einer Veranstaltung im Salinental Abfahrtskontrollen im Zeitraum von 23:30 Uhr - 01:00 Uhr durch.

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Hierbei wurden im Rahmen einer eingerichteten Kontrollstelle insgesamt 16 Fahrzeuge kontrolliert, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrstüchtigkeit der jeweiligen Fahrzeugführer gelegt wurde. Dabei wurden keinerlei Auffälligkeiten festgestellt.
Gegen Ende wurden die Polizisten jedoch auf einen 36-Jährigen aufmerksam, der sich zu seinem Fahrzeug begab. Im Gespräch gab dieser von sich aus an, dass er sich nicht fahrtüchtig fühle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert zw. 0,50 und 1,00 Promille. Mit der anschließenden Untersagung der Weiterfahrt zeigte sich der Mann nicht einverstanden, sodass der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Diesen kann der Mann im Verlauf des kommenden Tages im nüchternen Zustand bei der Polizei abholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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