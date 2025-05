71jähriger Mann verursacht Verkehrsunfall mit 3,71 Promille

Ein 71jähriger Mann fuhr am 23.05.2025, gegen 21:00 Uhr, mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Hauptstraße ein.

Bei diesem Vorgang touchierte er mit seiner Fahrzeugfront einen dortigen Poller. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt in unbekannte Richtung. Nach einigen Minuten kehrte er mit seinem Pkw auf den Parkplatz des Supermarktes zurück und beschädigte auf dem Weg dorthin im Rahmen eines Wendevorganges zwei Verkehrsschilder.

Der Fahrzeugführer konnte anschließend durch eine herbeigerufene Polizeistreife auf dem Parkplatz kontrolliert werden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,71 Promille.



Der Führerschein des Mannes wurde durch die kontrollierenden Beamten sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet



Durch den Vorfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.



