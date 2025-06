200 Meter lange Ölspur auf der Fahrbahn der L214

Vor Ort kann tatsächlich eine ca. 200m lange Ölspur, welche sich über beide Fahrspuren der Landstraße erstreckt, festgestellt werden. Ersten Einschätzungen dürfte es sich um eine nicht unerhebliche Menge ausgelaufenes Öl aus einem Kraftfahrzeug handeln. Ein Ausbreiten des Öls in angrenzendes fließendes Gewässer, konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr verhindert werden. Durch die ebenfalls verständigte Straßenmeisterei erfolgte die Beauftragung eines Fachbetriebes zur Reinigung der Fahrbahn.

Ob es zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch die Verunreinigung der Fahrbahn kam, ist derzeit nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Kreuznach in Verbindung zu setzen.



