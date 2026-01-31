19 Jahre alter Fahrzeugführer gefährdet mutmaßlich den Straßenverkehr in Bad Kreuznach

Als der PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden soll, flüchtet der Fahrzeugführer unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln (Überfahren roter Ampeln, Fahrt gegen eine Einbahnstraße und möglicherweise Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer) über die Bosenheimer Straße, Gustav-Pfarrius-Straße bis hin zur Ringstraße.

Mit Unterstützung mehrerer Funkstreifenwagen der PI Bad Kreuznach kann das Fahrzeug verlassen in der Straße Herlesweiden in Bad Kreuznach aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtet sich der Tatverdacht gegen einen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindlichen 19 Jahre alten Mann aus Langenlonsheim. Weiterhin wird bekannt, dass die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet wurden.



Die Polizeiinspektion Bad Kreuznach sucht unter der Telefonnummer 0671-8811101 Zeugen oder Geschädigte hinsichtlich des Fahrverhaltens des PKWs und zu möglicherweise im Fahrzeug befindlich gewesenen Personen.



