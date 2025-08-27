18 Bäume beschädigt - Zeugenhinweise erbeten

Zwischen dem 20.21.08.2025 wurden entlang der L239 zwischen Hargesheim und Gutenberg auf einer Länge von ca. 200m die Baumkronen von 18 Jungbäumen vermutlich mit einer Astschere abgeschnitten.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000EUR.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel.: 0671-88110.



