Bad Kreuznach
17-Jähriger fährt ohne Führerschein
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, 15.09.2026, gegen 00.45 Uhr bemerkte eine Funkstreife in der Salinenstraße im Gegenverkehr einen PKW mit abgelaufenem auswärtigem Kurzzeitkennzeichen.

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Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, fuhr der PKW-Fahrer direkt in eine Nebenstraße. Dort konnte der PKW gestoppt werden. Der Fahrer räumte bei der Kontrolle das abgelaufene Kennzeichen sofort ein. Er gab aber auch zunächst falsche Personalien an.
Im Laufe der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer erst 17 Jahre alt war und keinen Führerschein vorlegen konnte.
Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Erwachsene, von denen zumindest einer einen Führerschein gehabt hätte.
Den jungen Mann erwarten nun mehrere Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ


Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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