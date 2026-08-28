16-jährige Hündin wohlbehalten an Besitzerin übergeben





Die 16-jährige Hündin war am Donnerstag, gegen 23.25 Uhr, auf der K9 zwischen Bingen-Büdesheim und Ockenheim festgestellt worden. Da die Hündin sich dort frei auf der Fahrbahn bewegte, wurde sie durch die Beamten der Polizeiinspektion Bingen gesichert und durfte die Nacht auf der Dienststelle verbringen.



Am Morgen des 28.08.2026 wurde die Hundedame an die Tierschutzorganisation "Mensch und Tier" übergeben, die noch am selben Tag den Vierbeiner an ihre Besitzerin übergeben konnte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell