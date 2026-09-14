15-Jähriger mit zu schnellem E-Scooter unterwegs - Polizei sucht gefährdete Passanten





Bereits beim Abbiegen kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem Passanten. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone fort. Den eingesetzten Beamten fiel zudem auf, dass an dem E-Scooter augenscheinlich keine Versicherungsplakette angebracht war.

Nachdem die Streife gewendet hatte, konnte der Fahrer in der Baumgartenstraße erneut festgestellt werden. Der Jugendliche versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass der E-Scooter deutlich schneller unterwegs war, als dies für Elektrokleinstfahrzeuge zulässig ist. Im späteren Verlauf beendete der 15-Jährige schließlich seine Fahrt und konnte kontrolliert werden.



Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unter anderem wird geprüft, ob aufgrund der technischen Eigenschaften beziehungsweise einer möglichen Manipulation des Fahrzeugs Straftaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz vorliegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige seiner hinzugerufenen Mutter übergeben.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang insbesondere vor technischen Veränderungen an E-Scootern: Ein E-Scooter gilt nur bis zu einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h als Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der eKFV. Wird ein Fahrzeug technisch verändert und überschreitet diese Grenze, können sich dadurch die fahrerlaubnis- und versicherungsrechtliche Einordnung ändern. Das kann aus einer vermeintlich harmlosen Fahrt schnell ein Strafverfahren machen.



Besonders schwer können zudem die finanziellen Folgen eines Verkehrsunfalls wiegen. Wer mit einem nicht ordnungsgemäß versicherten oder technisch veränderten Fahrzeug unterwegs ist, riskiert neben strafrechtlichen Konsequenzen erhebliche persönliche finanzielle Belastungen, insbesondere wenn andere Menschen verletzt oder Sachen beschädigt werden.



Zeugen gesucht: Die Polizei Bad Kreuznach bittet insbesondere den Passanten, mit dem es im Bereich Salinenstraße/Baumgartenstraße beinahe zu einem Zusammenstoß kam, sich zu melden. Ebenso werden weitere Personen gesucht, die durch die Fahrweise des E-Scooters gefährdet wurden oder hierzu Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach entgegen.



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