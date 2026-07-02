15-Jähriger aus Langenlonsheim vermisst

Der Jugendliche verfügt über keine sozialen Kontakte. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens führte er einen türkisfarbenen Rucksack mit sich und könnte ohne Schuhe

unterwegs sein. In der Vergangenheit nutzte er bei Abgängigkeit den Zug und fuhr unter anderem in Richtung Bingen und Koblenz/Köln. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass er sich erneut mit öffentlichen Verkehrsmitteln in diese oder andere Richtungen begeben hat.



Personenbeschreibung / Besondere Hinweise:

15 Jahre, sehr schlank, ca. 173 cm groß, dunkle Haare, Kleidung unbekannt, möglicherweise führt er einen türkisfarbenen Rucksack der Marke „Satch“ mit sich.



Wer hat den 15-Jährigen gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhalten könnte?



Hinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 8811 0 entgegen.



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