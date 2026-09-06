13-Jähriger flüchtet auf E-Scooter vor Polizei

Der Fahrer fuhr unter anderem rasante Schlangenlinien und missachtete den fließenden Verkehr.

Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, entzog er sich trotz Blaulicht, Martinshorn und Lautsprecherdurchsage der Kontrolle. Nach kurzer Verfolgung konnte der Fahrer durch die Beamten zu Fuß eingeholt und auf dem Gelände des Winzerfestes gestoppt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen erst 13-Jährigen handelte. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss ergaben sich nicht. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Kurze Zeit später erschien der Vater auf der Dienststelle und nahm seinen Sohn in Obhut. Da das Führen eines E-Scooters erst ab 14 Jahren gestattet ist, wurde gegen den Vater als Halter ein Bußgeldverfahren in Höhe von 90,- EUR eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der E-Scooter an den Vater ausgehändigt.



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