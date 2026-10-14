108km/h statt erlaubter 60km/h - Polizei Kirn stellt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest

In dem kontrollierten Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Innerhalb von nur 75 Minuten stellten die eingesetzten Beamten insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Besonders deutlich überschritt ein Verkehrsteilnehmer die Höchstgeschwindigkeit: Er wurde mit 108 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz muss der betroffene Fahrzeugführer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 320EUR, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Die Polizei Kirn wird auch künftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln zu überwachen.



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