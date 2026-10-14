Bad Sobernheim
108km/h statt erlaubter 60km/h - Polizei Kirn stellt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am heutigen Tag führte die Polizei Kirn ab 16:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der K20 in Bad Sobernheim im Bereich Dörndich durch.

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In dem kontrollierten Streckenabschnitt gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.
Innerhalb von nur 75 Minuten stellten die eingesetzten Beamten insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Besonders deutlich überschritt ein Verkehrsteilnehmer die Höchstgeschwindigkeit: Er wurde mit 108 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz muss der betroffene Fahrzeugführer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 320EUR, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.
Die Polizei Kirn wird auch künftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln zu überwachen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K


Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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