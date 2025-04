-Tatverdächtiger nach Banküberfall in Gensingen im Ausland festgenommen- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz

Nach dem Überfall auf eine Bank in Gensingen am 01.07.2024, wurden durch die Kriminalinspektion Bad Kreuznach im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz, umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.

Diese führten zur Identifizierung eines tatverdächtigen 50-jährigen Mannes.



Der Tatverdächtige befand sich seit der Tat auf der Flucht und konnte letztlich am 02.04.2025 von Zielfahndern des LKA auf Mallorca lokalisiert werden. In Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden, wurde der Mann festgenommen und befindet sich seitdem in Mallorca in Haft. Eine Auslieferung nach Deutschland ist derzeit in Vorbereitung.



Weitergehende Angaben können aufgrund der immer noch stattfindenden Ermittlungsmaßnahmen nicht getätigt werden.



Die ursprüngliche Pressemitteilung befindet sich auf https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5819051



