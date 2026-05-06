- Bundesweiter Sicherheitstag - Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz durch das Sachgebiet Jugend der Polizei Bingen

Im Rahmen des Bundesweiten Sicherheitstages führten die Beamten des Sachgebiets Jugend der Polizei Bingen am 06.05.2026 in der Zeit von 13:30-17:30 Uhr Jugendschutzkontrollen in Bingen mit Schwerpunkt Stadtmitte Bingen und an den bekannten Treffpunkten der Jugendlichen durch.





Ziel war die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.



Aufgrund des schlechten Wetters war das Personenaufkommen im öffentlichen Raum insgesamt geringer.

Dennoch wurden vereinzelt Personenkontrollen durchgeführt und einzelne Verwarnungen ausgesprochen. Das Jugendsachgebiet zieht eine insgesamt ausgeglichene Bilanz und betont die Bedeutung solcher Maßnahmen zur

Prävention und Sensibilisierung.



Entsprechende Kontrollen sind wichtig und sollen und werden auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt.



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