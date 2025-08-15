Zweiradkontrolle in Linz

Linz am Rhein (ots) - Am 15.08.25 zwischen 11:00 Uhr und 13:15 Uhr führten Beamte der Polizei Linz mit Unterstützung von speziell geschulten Polizisten Zweiradkontrollen auf der Asbacher Straße in Linz, auf Höhe des Friedhofes, durch.