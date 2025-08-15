Dabei wurden 17 Zweiräder kontrolliert und drei Verstöße festgestellt. Die entsprechenden Fahrzeugführer wurden diesbezüglich verwarnt. Die Resonanz bei den kontrollierten Motorradfahrern war durchweg positiv.
Zweiradkontrolle in Linz
