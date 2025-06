Zwei Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel

Der 19-jährige Fahrzeugführer befuhr die Bundesstraße aus Betzdorf kommend in Richtung Wissen. Im Bereich einer scharfen Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Trotz ausgelöster Airbags und erheblichen Sachschaden, blieb der junge Mann unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamte Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit bei dem Fahrzeugführer; dieser stand zum Unfallzeitpunkt nachweislich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitete und der Führerschein sichergestellt.



Im weiteren Verlauf der Nacht kam es gegen 01:30 Uhr zu einem weiteren Unfall. Anwohner meldeten einen PKW, welcher in der Höferwaldstraße in Kirchen gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren war. Vor Ort wurde der Unfallverursacher angetroffen, welcher einen merklich alkoholisierten Eindruck machte. Der 64-jährige gab an, dass er sich auf der Heimfahrt von einer Festlichkeit befunden und den am Straßenrand geparkten PKW übersehen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. Auch der Führerschein dieses Herren wurde durch die Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.



