Zwei Trunkenheitsfahrten in weniger als 24 Stunden

Dabei stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung knapp unter 2,00 Promille bei dem Fahrzeugführer fest.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration eine Blutprobe entnommen.



Am 14.06.2025 gegen 20:29 Uhr wurde der 48-jährige Mann in der Königsberger Straße in Dierdorf erneut mit seinem Elektrokleinstfahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch im Rahmen dieser Kontrolle konnte erneut eine erhebliche Alkoholisierung, diesmal deutlich jenseits der 2,00 Promille, festgestellt werden.



Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus weist im Zuge dessen darauf hin, dass es sich bei Elektrokleinstfahrzeugen um Kraftfahrzeuge handelt, bei welchen das Führen mit einer Alkoholkonzentration ab 0,5 Promille bereits verboten ist.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION

STRAßENHAUS

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Telefon 02634 9520

Telefax 02634 952100

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell