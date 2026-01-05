Zwei Kaninchendiebstähle aufgeklärt

Betzdorf (ots) -



Es wird auf die Pressemeldung "Kaninchendiebstahl" vom 2.1.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6189002) Bezug genommen.



Zwischenzeitlich konnte eine polizeibekannte 38-jährige als Tatverdächtige des Kaninchendiebstahls ermittelt werden. Die Tatverdächtige konnte am 3.1.2026 im Betzdorfer Stadtgebiet angetroffen werden. Dabei führte sie das entwendete Kaninchen unter ihrer Jacke mit sich. Das Tier wurde durch die Polizeikräfte in Obhut genommen, und an die überglückliche Besitzerin übergeben. Weiterhin konnte im Rahmen der Durchsuchung einer von der Beschuldigten zeitweise bewohnten Räumlichkeit in einem provisorischen Käfig ein weiteres Kaninchen aufgefunden und in Obhut genommen werden. Dieses Tier konnte einem ähnlich gelagerten Fall zugeordnet werden. Bereits Mitte November 2025 war es von bislang Unbekannt von einem Anwesen in der Kölner Straße in Betzdorf entwendet werden.



Im Rahmen der länderübergreifenden Zusammenarbeit wurde bekannt, dass die Tatverdächtige auch im angrenzenden Nordrhein-Westfalen bei der dortigen Polizei durch vergleichbare Taten auffiel, weshalb man hiesiger Dienstelle den entscheidenden Hinweis liefern konnte.



