Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert





Gegen 16:40 Uhr überprüfte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 15-Jährigen in der Friedrichstraße. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Jugendliche ein, erst kurz zuvor Cannabis konsumiert zu haben.



Gegen 23:30 Uhr kontrollierten Beamte in der Steinerother Straße einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer. Auch dieser gab an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren.



Bei beiden Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die vorgeschriebenen Mitteilungen an die zuständigen Fahrerlaubnis- und Jugendbehörden wurden ebenfalls veranlasst.



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