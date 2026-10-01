Zwei Brände im Wald bei Rengsdorf

Unmittelbar an einem Waldweg brannte eine etwa 1,5 Quadratmeter große Fläche. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Am Mittwoch, 30. September 2026, gegen 08:45 Uhr, wurde erneut ein Brand im Wald unweit der Grillhütte gemeldet. Diesmal war eine Fläche von etwa 40 Quadratmetern betroffen.

Um den Brand vollständig zu löschen, musste der betroffene Boden teilweise umgegraben werden.

Die zweite Brandstelle befand sich in der Nähe der Brandstelle vom Vortag. Beide Brandstellen wurden überprüft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden nicht angenommen.

Der unmittelbar angrenzende Waldweg verhinderte eine weitere Ausbreitung des Feuers.

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf war mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Bränden oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grillhütte in Rengsdorf gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Marquardt, PHK

Telefon: 02634/952-0

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