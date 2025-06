Zufallsfund bei Durchsuchung – Eigentümer gesucht!

So wurde unter anderem ein roter Standkompressor der Marke „Einhell“ aufgefunden. Das Gerät dürfte aus einer Straftat stammen, konnte bislang jedoch nicht zugeordnet werden. Daher veröffentlicht die Polizei ein Foto des Kompressors und fragt wem der Kompressor bekannt vorkommt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt

Sachbearbeiter: PK Riehl



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell