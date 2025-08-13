Zu schnelles Fahren in der Fußgängerzone führt zu Strafanzeige

"E-Scooter") fest, welches mit deutlich mehr als Schrittgeschwindigkeit durch die Betzdorfer Fußgängerzone geführt wurde. Im Rahmen der anlassbezogenen Verkehrskontrolle kam heraus, dass der 19-jährige nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug verfügte. Gegen ihn wurde somit eine entsprechende Strafanzeige erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell