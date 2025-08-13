Betzdorf
Zu schnelles Fahren in der Fußgängerzone führt zu Strafanzeige
Ein Beamter der PI Betzdorf stellte im Rahmen seiner Fußstreife am 12.08.2025 gegen 10:15 Uhr einen Elektrokleinstfahrzeug (sog.

"E-Scooter") fest, welches mit deutlich mehr als Schrittgeschwindigkeit durch die Betzdorfer Fußgängerzone geführt wurde. Im Rahmen der anlassbezogenen Verkehrskontrolle kam heraus, dass der 19-jährige nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung für sein Fahrzeug verfügte. Gegen ihn wurde somit eine entsprechende Strafanzeige erstattet.

