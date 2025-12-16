In der Zeit wischen dem 12.12.2025 und dem 16.12.2025 wurde in der Burgstraße in Asbach ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen.

Die darin befindlichen Zigaretten und das Geld wurden restlos entwendet.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell