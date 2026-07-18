Buchholz
Zigarettenautomat aufgebrochen

Symbolbild

dpa

Am Abend des 17.07.2026 wurde durch einen Passanten ein aufgebrochener Zigarettenautomat im Industriepark Nord in Buchholz (Westerwald) in der Nähe des Bauzentrum Schünke festgestellt.

Eine genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt.
Es wurde der komplette Inhalt, Zigaretten und Bargeld, entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


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