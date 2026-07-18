Eine genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt.
Es wurde der komplette Inhalt, Zigaretten und Bargeld, entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Telefon: 02634 9520
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Zigarettenautomat aufgebrochen
Eine genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt.