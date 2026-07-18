Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Abend des 17.07.2026 wurde durch einen Passanten ein aufgebrochener Zigarettenautomat im Industriepark Nord in Buchholz (Westerwald) in der Nähe des Bauzentrum Schünke festgestellt.

Eine genaue Tatzeit ist bisher nicht bekannt.

Es wurde der komplette Inhalt, Zigaretten und Bargeld, entwendet.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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