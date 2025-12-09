Im Zeitraum vom 08.12.2025 bis 09.12.2025 wurde in der Ortslage 53547 Breitscheid ein Zigarettenautomat aufgebrochen.

Bislang unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



