Bislang unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor.
Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zigarettenautomat aufgebrochen
Bislang unbekannte Täter brachen den Automaten auf und entwendeten Bargeld sowie Zigaretten. Der Polizei Straßenhaus liegen bislang keine Hinweise zu dem oder den Tätern vor.