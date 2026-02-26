Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Es kam auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61 jährigen Opel-Fahrer und einem 41 jährigen Fußgänger, welcher die B 42 offensichtlich überqueren wollte.

Der Fußgänger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Neuwied verbracht.



Die Polizei Linz bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen, welche den direkten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger gesehen haben.



Hinweise werden unter der Rufnummer Telefon: 02644 - 9430 oder per

E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de, entgegengenommen



Rückfragen bitte an:



Telefon: 02644 - 9430 oder per

E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell