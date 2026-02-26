Neuwied
Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger
Am 26.02.2026 ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, auf der B42, in der Ortslage Erpel.

Es kam auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem 61 jährigen Opel-Fahrer und einem 41 jährigen Fußgänger, welcher die B 42 offensichtlich überqueren wollte.
Der Fußgänger wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Neuwied verbracht.

Die Polizei Linz bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenmeldungen, welche den direkten Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger gesehen haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer Telefon: 02644 - 9430 oder per
E-Mail: pilinz.wache@polizei.rlp.de, entgegengenommen

