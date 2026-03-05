Zeugenaufruf

Am gestrigen Nachmittag kam es in Betzdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 47-jähriger verletzt wurde.



Die Polizei Betzdorf sucht noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, der sich im Bereich des Busbahnhof ereignet hatte.

Nach den bisherigen Zeugenmitteilungen soll es sich bei dem vermeintlichen Täter um eine



- männliche Person

- ca. 25 Jahre alt

- schlank

- bekleidet mit einem dunklen Hoodie

- Oberlippenbart



gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell