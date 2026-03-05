Zeugenaufruf

Betzdorf
Am gestrigen Nachmittag kam es in Betzdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 47-jähriger verletzt wurde.


Die Polizei Betzdorf sucht noch nicht bekannte Zeugen des Vorfalls, der sich im Bereich des Busbahnhof ereignet hatte.
Nach den bisherigen Zeugenmitteilungen soll es sich bei dem vermeintlichen Täter um eine

- männliche Person
- ca. 25 Jahre alt
- schlank
- bekleidet mit einem dunklen Hoodie
- Oberlippenbart

gehandelt haben.
Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260.

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus


