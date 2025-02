Zeugenaufruf zu möglichem Fehlverhalten auf der B256

Am 21.02.2025 gegen 15:20 Uhr wurden hiesiger Dienststelle zwei Fahrzeuge gemeldet, die mit auffälliger Fahrweise die Bundesstraße 256 von Neuwied in Fahrtrichtung Straßenhaus befahren.

Insbesondere wurden überhöhte Geschwindigkeiten und mehrfache gegenseitige Überholvorgänge gemeldet. Etwaige Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu den Fahrzeugen und deren Fahrverhalten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus (02634 9520) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizei Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell