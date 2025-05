Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht Asbacher Straße

Linz am Rhein (ots) - Am 24.05.25 gegen 16:25 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass der Fahrzeugführer eines silbernen PKW mit einem litauischen Kennzeichen auf der Asbacher Straße, Höhe Hausnummer 79, gegen ein dortiges Verkehrsschild gefahren und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt habe.

Durch den Zusammenstoß wurde das Verkehrsschild beschädigt. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



