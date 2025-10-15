Zeugenaufruf Unfallflucht Zebrastreifen

Aufgrund der hohen Beladung stieß er gegen ein über dem Zebrastreifen hängendes Verkehrsschild, welches zerbrach und auf die Fahrbahn fiel. Anschließend flüchtete der Fahrzeugführer. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den auffällig hoch beladenen Sprinter geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Lint am Rhein gebeten.



