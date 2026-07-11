Zeugenaufruf Unfall mit Motorradfahrer in Feldkirchen

Am 09.07.2026 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw an der Einmündung Büng / Auf dem Ebenfeld in Neuwied-Feldkirchen.



Im Anschluss daran entfernte sich der Pkw-Fahrer von der Unfallörtlichkeit.

Eine vorbeifahrende namentlich nicht bekannte Zeugin nahm die Verfolgung des flüchtigen Fahrzeugs auf, welches sie jedoch nicht zum Anhalten bewegen konnte.



Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere die Zeugin, die die Verfolgung des Unfallverursachers aufnahm, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0, Email: pineuwied.wache@polizei.rlp.de





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