Zeugenaufruf nach versuchtem Trickdiebstahl im LIDL-Markt

Eine männliche Person verwickelte hierzu die Geschädigte in ein Gespräch, wobei seine Mittäterin sich währenddessen an der Handtasche zu schaffen machte. Zum Glück bemerkte die aufgeweckte 81-jährige die Masche, sodass die Täter vom Diebstahl abließen und aus dem Markt flüchteten.

Die Täter werden als schlank, ca. 30 Jahre, südländischer/arabischer Herkunft beschrieben. Zeugen, die den Vorfall bzw. die Täter beobachteten werden gebeten sich mit der Polizei Linz in Verbindung zu setzen.



