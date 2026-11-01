Asbach
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Symbolbild

dpa

Am Samstag, 31.10.2026, kam es im Zeitraum 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Hospitalstraße in Asbach.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dürfte einen längs am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Opel Astra im Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter 02634 9520 bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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