Rengsdorf
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Sonntag, 18.10.2026, kam es gegen 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Westerwaldstraße in Rengsdorf.

Der Fahrer eines grünen Peugeot 2008 dürfte beim Vorbeifahren vermutlich mindestens eines der am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge gestreift und die Unfallörtlichkeit anschließend unerlaubt verlassen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder im fraglichen Zeitraum mit ihrem Pkw in der Westerwaldstraße in Rengsdorf parkten, werden gebeten, sich unter 02634 9520 bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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