Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Der Fahrer eines grünen Peugeot 2008 dürfte beim Vorbeifahren vermutlich mindestens eines der am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuge gestreift und die Unfallörtlichkeit anschließend unerlaubt verlassen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder im fraglichen Zeitraum mit ihrem Pkw in der Westerwaldstraße in Rengsdorf parkten, werden gebeten, sich unter 02634 9520 bei der Polizei in Straßenhaus zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





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