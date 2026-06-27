Der flüchtige Fahrer scherte hierbei aus um ein vor ihm befindliches Fahrzeug zu überholen, beschädigte hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug und flüchtete.
Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug und zu dem überholten Fahrer/Fahrzeug geben? Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht