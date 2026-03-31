Dabei beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückseinfahrt und eine angrenzende Hecke. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne den Schaden zu melden.
Etwaige Zeugen werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
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Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Dabei beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückseinfahrt und eine angrenzende Hecke. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne den Schaden zu melden.