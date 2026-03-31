Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 31.03.2026 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr ereignete sich in der Mittelstraße in Thalhausen eine Verkehrsunfallflucht.

Dabei beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückseinfahrt und eine angrenzende Hecke. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne den Schaden zu melden.



Etwaige Zeugen werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus





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