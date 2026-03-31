Thalhausen
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 31.03.2026 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr ereignete sich in der Mittelstraße in Thalhausen eine Verkehrsunfallflucht.

Dabei beschädigte ein Fahrzeug eine Grundstückseinfahrt und eine angrenzende Hecke. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug ohne den Schaden zu melden.

Etwaige Zeugen werden aufgerufen sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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