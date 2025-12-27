Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, unter der Rufnummer: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht