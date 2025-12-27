Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 27.12.2025 kam es im Zeitraum von 13:00-15:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "In der Au" in Waldbreitbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt wurde.





Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, unter der Rufnummer: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.



