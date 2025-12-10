Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 10.12.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in der Ortslage Windhagen in der Straße "Am Sportpark" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 952 0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell