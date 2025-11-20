Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am 20.11.2025 gegen 07:00 Uhr ereignete sich auf de L 265 zwischen Linkenbach und Dürrholz ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte.

In einer Kurve ist nach Angaben eines Unfallbeteiligten ein entgegenkommender weißer Transporter auf die Gegenfahrbahn gelangt, sodass es zu einem Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel kam.



Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 9520





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell